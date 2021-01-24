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القضاء يدعو لكشف مرتكبي جريمة ساحة الطيران


دعا مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الاحد، الجهات الامنية الى بذل الجهود الاستثنائية لكشف مرتكبي جريمة ساحة الطيران الاخيرة.

وقال رئيس مجلس القضاء فائق زيدان في كلمة له بمناسبة عيد القضاء العراقي الرابع  أن "على الجهات الامنية بذل الجهود الاستثنائية لكشف مرتكبي جريمة ساحة الطيران الأخيرة ليتسنى للقضاء القصاص منهم بموجب القانون وفاءً لدماء الشهداء".

وأضاف: "ماضون بكل عزيمة واصرار على الاستمرار في الحفاظ على استقلال القضاء"، مشيراً الى انه "المحور الأساس الذي يستند عليه بناء الدولة الديمقراطية الحرة الكريمة التي يسود فيها تطبيق القانون على الجميع".

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القضاء يدعو لكشف مرتكبي جريمة ساحة الطيران
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