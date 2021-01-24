التربية تقر بعدم طباعة كتب جديدة هذا العام

أقرت وزارة التربية، اليوم الاحد، بعدم طباعة كتب جديدة هذا العام، مشيرة الى أن النقص وصل الى 90 بالمئة في عدد من المديريات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق السعدون في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية إن "الوزارة لم تكن لديها اي تخصيصات مالية للعام الماضي لطبع الكتب بطبعة حديثة لرفد المخازن المركزية والمخازن الخاصة بالمديريات، مما أدى الى حصول شح في الكتب لجميع المراحل الدراسية خاصة المرحلة الاعدادية في اغلب مديريات التربية العامة ب‍بغداد والمحافظات".

وأضاف السعدون، أن "الوزارة كانت عازمة من خلال خطة استباقية للمديرية العامة للمناهج الدراسية على طبع كتب جديدة بعد تكييفها بسبب الوضع العام الذي يمر به البلد في ظل جائحة كورونا التي ادت الى عدم وجود تخصيصات مالية ما ادى لعدم طبع الكتب بحسب الخطة التي اعدت بهذا الصدد".

وأوضح أن "الوزارة عالجت مشكلة شح الكتب بالمدارس من خلال رفع الكتب المنهجية على المنصات الالكترونية المستخدمة من قبل الطلبة، للافادة منها ولسحبها على ورق واستخدامها".