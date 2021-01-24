الدفاع النيابية تكشف عن دخول ارهابيين سعوديين من منفذ عرعر

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن دخول عدد من الارهابيين السعوديين من منفذ عرعر الحدودي.

وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح صحفي، ان “عدد من الارهابيين السعوديين دخلوا البلاد عبر منفذ عرعر بين العراق والسعودية”،

داعيا “القوات الامنية للسيطرة على المنفذ وتدقيق القادمين منه كونه اصبح وسيلة لدخول الارهابيين والانتحاريين للبلاد”.

واضاف ان “الخرق الامني الذي حدث الخميس الماضي في بغداد تتحمله حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كونها اخفقت في ضبط الوضع الامني”، مبينا ان “الكاظمي يعد المسؤول المباشر عن تلك الخروق”.