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:o:تشييع جماهيري غفير لشهداء اللواء22 الحشد الشعبي في محافظة ذي قار بأتجاه ساحة الحبوبي صباح هذا اليوم.
وكالة انباء براثا
20
2021-01-24
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