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النزاهة تضبط متهمين أضروا المال العام وحققوا منفعة شخصية في صلاح الدين


اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأحد، ضبط ثلاثة مُتهمين في محافظة صلاح الدين لإلحاقهم الضرر بالمال العام وتحقيق المنفعة الشخصية على حساب الدولة.

وقالت الدائرة في بيان ان "ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين قامت بضبط مُتهمين اثنين لإضرارهما المال العام وقيامهما ببيع مادة الحنطة المُتسلمة من صومعة تكريت في الأسواق التجارية خلافا للضوابط"، مبينة أن "أحد المُتهمين هو وكيل المدير المُفوض لمطحنة في قضاء بلد".

اضافت الدائرة ان "فريق عمل المكتب تمكن من ضبط موظف في محطة وقود حكومية لوجود زيادة في مبالغ مبيعات المنتجات النفطية".

وتابعت إن "الفريق قام بالتنسيق مع فريق فني تابع للشركة العامة لتوزيع المُنتجات النفطية – فرع صلاح الدين بالانتقال إلى إحدى المحطات الحكومية في تكريت، وضبط محاسب المحطة بعد أن تبين وجود زيادة في المبالغ المالية للمبيعات،

موضحة أنه "بعد إجراء تدقيق للكميات التي بيعت مع المبالغ المُودعة في قاصة المحطة بالتعاون مع وحدة المعايير والتكييل في الشركة تم الكشف عن تلك الزيادة في المبالغ".

واوضحت أنه "تم تنظـيم محضري ضبط أصوليين في العمليتين اللتين نُفذَتا وفق مُذكرة قضائية، وعرضهما بصحبة المُتهمين على السادة قضاة التحقيق في صلاح الدين، الذين قرروا توقيف المُتهم وفقا لأحكام المادتين (331 و341) من قانون العقوبات".

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