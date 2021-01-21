الاستخبارات: القبض على ما يسمى ناقل بريد داعش الارهابي في الرطبة

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على مايسمى ناقل بريد قاطع الانبار بداعش الارهابي في قضاء الرطبة.

وقالت الوكالة في بيان، ان "مفارزها تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في قضاء الرطبة المطلوب وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية".

وأضافت انه "المتهم عمل بمايسمى قاطع الانبار بصفة ناقل بريد لعناصر عصابات داعش بين محافظة الانبار وقضاء الرطبة ويقوم بإيصال البريد بين عناصر داعش من خلال التخفي بمهنة رعي الاغنام، فضلاً عن انهُ لديه شقيق ارهابي مقتول كان يشغل منصب مايسمى نائب امير الزكاة".

وأكدت انه "تم تدوين اقواله بالاعتراف واحالته للقضاء لينال جزائة العادل".