الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
مصدر امني: 5 شهداء و7 جرحى حصيلة التفجير الانتحاري في الباب الشرقي
وكالة انباء براثا
24
2021-01-21
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انتحاري وعبوة ناسفة.. مصدر يكشف تفاصيل الانفجارين وسط بغداد
مصدر امني: ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري في الباب الشرقي الى 8 شهداء و15 جريحا
الصور الاولية للانفجارين الارهابيين المتتاليين وسط العاصمة بغداد
مصدر امني: 5 شهداء و7 جرحى حصيلة التفجير الانتحاري في الباب الشرقي
تفجير ارهابي انتحاري يستهدف المواطنين في منطقة الباب الشرقي
استنفار في العراق لمواجهة “ظاهرة طبيعية” تضرب البلاد خلال ساعات.
النائب مختار الموسوي يكشف عن ’’اتفاق مسبق’’ بين الكتل السياسية والمفوضية على تأجيل الانتخابات
الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة ارهابيين في سامراء وغرب نينوى
اللجنة الاقتصادية في البرلمان تنتقد محابات الحكومة لاقليم كردستان في موازنة 2021
العراق يسجل 746 اصابة جديدة بفيروس كورونا
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
استنفار في العراق لمواجهة “ظاهرة طبيعية” تضرب البلاد خلال ساعات.
287
مجموعة من حزب اعلن عن تاسيسه قبل ثلاثة ايام تعلن عن انسحابها
282
محافظ النجف الاشرف يعفي 25 موظفا بينهم مهندسين، من مناصبهم في مديرية بلدية النجف
275
لجنة الشهداء النيابية :رواتب البعثيين والاجهزه القمعية المنحلة التقاعديه تكلف الدولة ٣ترليون دينار.
274
الشابندر: الكاظمي أسس دولة عميقة والعقوبات الأميركية حماقة
272
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1754.39
الجنيه المصري
92.59
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.97
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
400
ريال سعودي
389.11
ليرة سورية
2.84
دولار امريكي
1449.28
ريال يمني
5.83
التعليقات
فيصل الخليفي المحامي
: دائما متألق اخي نزار ..تحية من صنعاء الصمود . ...
الموضوع
:
الغاضبون لاحراق قناة دجلة..؟
سعدالدين كبك
: ملاحظه حسب المعلومات الجديده من وزاره الخارجيه السيد وزير الخارجيه هو الذي رشح بنفسه وحده سبعين سفيرا ...
الموضوع
:
بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة
مازن عبد الغني محمد مهدي
: السلام عليكم اللهيبارك بيك ويرحم والديك وينصرك بح سيدنا و حبيبنا نبيى الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع
:
هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية
زيد مغير
: مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع
:
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي
: نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع
:
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي
: اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع
:
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري
: كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع
:
بطل من اهوار العراق
Jack chakee
: اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع
:
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني
: القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع
:
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي
: اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع
:
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
فيسبوك