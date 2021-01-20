استنفار في العراق لمواجهة “ظاهرة طبيعية” تضرب البلاد خلال ساعات.

وجه مدير الدفاع المدني العامة اللواء كاظم سلمان بوهان، يوم الاربعاء، بالاستعداد الكامل لكافة مراكز مديريته، مشدداً على التعامل مع كافة اتصالات المواطنين بشكل عاجل وسريع نتيجة المرتفع الجوي القادم، فيما أورد عشر وصايا مهمة.

وقالت المديرية في بيان إن “مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان أصدر، اليوم، توجيهاته بالاستعداد الكامل لكافة مراكز الدفاع المدني وتهيئة المعدات والاليات الاختصاصية لتكون جاهزة للتعامل مع المرتفع الجوي الحالي والتنسيق مع مختلف الدوائر الساندة لعمل الدفاع المدني بغية مواجهة الظروف الجوية المتوقعة او الطارئة خلال الأيام القادمة وتأتي هذه التوجيهات بعد تلقي الاشعارات من هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي بتأثر البلد بمرتفع جوي ترافقه كتله هوائية باردة وتساقط للامطار والثلوج”.

ودعا مدير الدفاع المدني، كافة المواطنين بالالتزام بوصايا وارشادات الدفاع المدني للتقليل من اثار المرتفع الجوي الذي سيؤثر بشكل عام على بلدنا العزيز،

وأورد 10 نقاط وكانت كالآتي:

1- الإلتزام بعدم تحميل الطاقة الكهربائية بأحمال أكثر من الحد المقرر واستخدام المدافئ النفطية بدلا من المدافئ الكهربائية.

2- الانتباه إلى المدافئ النفطية ومراقبة الأطفال وضرورة اطفاءها عند النوم وابعادها عن الستائر والاثاث وعدم تسخين الطعام او الماء عليها.

3- التأكد من نظام تصريف المياه في المنازل خشية حصول الطوفان وخشية ارباك العائلة واضطرار خروجها خارج المنزل.

4-التأكد من الأغراض الزائدة على اسطح المباني لاسيما منها خفيفة الوزن لإمكانية تأثرها بالرياح وتطايرها وتسببها بحصول الاصابات

5-الحذر الشديد عند القيادة لاسيما في الطرق الخارجية ومراعاة كافة اجراءات السلامة الخاصة بالسيارات.

6- تقليل الحركة والبقاء في المنازل خصوصاً في المناطق التي ستشهد تساقطاً للثلوج قدر المستطاع، سيما وقت ذروة المرتفع الجوي.

7-متابعة النشرات الجوية باستمرار وخلال أيام المرتفع الجوي.

8- إرتداء الملابس المناسبة إن كان لابد الخروج من المنازل تجنباً لنزلات البرد.

9- الاكثار من شرب السوائل الدافئة والحساء لزيادة طاقة الجسم وتدفئته.

10- ضرورة وسرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) المجاني ومن مختلف الخطوط والشبكات للتبليغ عن أي طارئ.