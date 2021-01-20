اللجنة الاقتصادية في البرلمان تنتقد محابات الحكومة لاقليم كردستان في موازنة 2021

انتقدت اللجنة الاقتصادية في البرلمان، الأربعاء، (20 كانون الثاني، 2021)، محابات الحكومة لاقليم كردستان في موازنة 2021، مبينة أن مساومات ستحصل بين اللجنة المالية وحكومة كردستان في سبيل تمرير ما يخدم الاقليم.

وقالت عضو اللجنة النائبة ندى شاكر في حديث صحفي ، إن "العراق مديون ملبغ قدره 163 ترليون دينار، لكنه يعطي للاقليم مستحقاته القديمة، ويضمن له نقل النفط دون استلام واردات تصدير الاقليم، ورغم ذلك تستقطع الحكومة رواتب الموظفين وتغير سعر الصرف".

وأشارت إلى، أن "حكومة الكاظمي منبطحة تماما مع حكومة الاقليم وستحصل مساومات اخرى بين اللجنة المالية وحكومة كردستان في سبيل تمرير مايخدم الاقليم".

وأكدت، أن "الحكومة تسمح للاقليم بتصدير 250 الف برميل نفط يومياً، وتعطيه نفقات نقل النفط، دون تسليم الواردات الى بغداد".

وأوضحت، أن "الموازنة تعطي للوقفين السني والشيعي 196 مليار دينار، ولوزارة الصناعة 33 مليار فقط، وكلفة تنظيف القصرين الجمهوري ومجلس الوزراء بلغت 10 مليار دينار".

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، (20 كانون الثاني 2021)، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 سيكون جاهزاً للتصويت الاسبوع المقبل.