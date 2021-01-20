النائب محمد البلداوي : الحكومة تحاول التنصل عن اجراء الانتخابات المبكرة

بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحاول التملص من اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال البلداوي في تصريح صحفي، ان “عدد كبير من المواطنين لم يحدثوا سجلاتهم الانتخابية حتى الان، فضلا عن عدم استلام البطاقات البايومترية”، لافتا الى ان “الحكومة عاجزة عن توفير المستلزمات الضرورية لإجراء الانتخابات”.

واضاف ان “حكومة الكاظمي تحاول التملص من اجراء الانتخابات المبكرة”، مبينا ان “الكاظمي وفريقه الاستشاري لم يقدموا النصح الإيجابي لإجراء الانتخابات”.

و اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، ان تأجيل موعد الانتخابات النيابية المبكرة يخالف ارادة الشعب والمتظاهرين.