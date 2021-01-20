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حركة النجباء تكشف عن خطوة هي الأولى لمخاطبة “العدو الصهيوني”


أعلنت المقاومة الإسلامية حركة النجباء، اطلاق موقع الكتروني باللغة “العبرية” موجه الى “العدو الصهيوني”.

وقال المتحدث باسم الحركة نصر الشمري، في بيان  “أطلقنا موقعا الكترونيا باللغة العبرية لنحارب العدو بنفس السلاح الذي حاربنا به”، مضيفا أن “الموقع الذي أطلقته حركة النجباء أنجز بأيادي عراقية خالصة ويعد الأول من نوعه في العالم لمخاطبة العدو الصهيوني بلغته”.

وأوضح، أن “المقاومة الإسلامية حركة النجباء تعد من أولى فصائل المقاومة التي تتبنى إطلاق موقع الكتروني لمخاطبة العدو الصهيوني بلغته”، مؤكدا أن “الموقع سيوجه الى عمق العدو لنخاطب جمهوره وقواعده ونطلعهم على المخاطر التي تحيط بهم”. ا

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