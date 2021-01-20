التخطيط النيابية: ثلاثة مواليد لم تدخل سجل الناخبين حتى الان

كشفت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، الاربعاء، عن وجود ثلاثة مواليد مشمولة بالانتخابات النيابية المبكرة الا انها لم تدخل ضمن سجل الناخبين حتى الان.

وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي في تصريح صحفي ان “الحكومة لو كانت جادة في اجراء الانتخابات النيابية المبكرة لطبقت المادة ٦٤ من الدستور العراقي”، لافتا الى ان “اجراء الانتخابات يجب ان يتم عبر تلك المادة وهي المعنية بحل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات”.

واضاف ان “الحكومة لم تكن جادة في اجراء الانتخابات المبكرة وهذا واضح من خلال عدم توفيرها مستلزمات نجاح العملية”، مبينا ان “هنالك ثلاثة مواليد شملت بالانتخابات بعد التمديد الا انها لم تدخل سجل الناخبين حتى الان”.

وبين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، امس الثلاثاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحاول التملص من اجراء الانتخابات المبكرة.

و اكد الخبير القانوني علي التميمي، امس الثلاثاء، ان تأجيل موعد الانتخابات النيابية المبكرة يخالف ارادة الشعب والمتظاهرين.