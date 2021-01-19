محافظ النجف الاشرف يعفي 25 موظفا بينهم مهندسين، من مناصبهم في مديرية بلدية النجف

أصدر محافظ النجف لؤي الياسري، الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، أمراً إدرياً بإعفاء 25 موظفاً بينهم مهندسين، من مناصبهم في مديرية بلدية النجف، فيما قال مصدر إن بعض هؤلاء "متهمين بالفساد".

وأظهرت وثائق تحمل توقيع الياسري أوامر الإعفاء ونقل بعض المشمولين بها إلى وظائف أخرى داخل مديرية بلدية النجف مع تعيين بعض البدلاء في محلهم، عازياً ذلك إلى "مقتضيات مصلحة العمل، ومن أجل رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين".

من جانبه قال مصدر إن "بعض هؤلاء الموظفين شغلوا مناصبهم لفترة طويلة"، بينما أشار مصدر آخر إلى أن "اغلب الذين تم اعفائهم مشمولين بمذكرات استقدام التي اصدرتها هيئة النزاهة تتعلق باتهامهم بملفات فساد".