الإعلام الأمني تنفي تعرض القوات الأمنية شمالي بابل إلى "اعتداءات"

نفت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تعرض القوات الأمنية شمالي محافظة بابل إلى "اعتداءات" ليلة أمس.

وقالت الخلية في بيان ، إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل الى اعتداءات ليلة امس".

ودعت الخلية، "وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات لمحاولة ارباك الرأي العام".

وتداولت وسائل إعلام، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، أنباء تحدث عن وقوع انفجارات في جرف النصر شمال بابل، ناجمة عن قصف جوي.

وأشارت وسائل الإعلام تلك، نقلاً عن مصادرها بأنه تم رصد تحليق طائرات حربية أميركية فوق منطقة القائم عند الحدود العراقية السورية.

من جهتها، نفت القيادة العسكرية الوسطى الأميركية، الثلاثاء، شنها أي غارات في العراق، بحسب قناة "الجزيرة".