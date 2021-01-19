خشان: قوانين مابعد التظاهرات لم تطبق وهناك “لعب” على الشعب

بين النائب المستقل باسم خشان، ان القوانين التي شرعت خلال ومابعد التظاهرات لم تطبق على ارض الواقع، لافتا الى ان هناك لعب تمارسه الاطراف السياسية بحق الشعب العراقي.

وقال خشان في حديث صحفي، ان “هناك لعب على الشعب من قبل الطبقة السياسية، حيث لم يتم تطبيق ماتظاهر وطالب به العراقيون على الرغم من وصول تلك المطالب الى مجلس النواب”.

واضاف ان “كل القوانين التي شرعها مجلس النواب بعد التظاهرات لم يطبق منها شيء، ولم تلزم الحكومة بتنفيذ اي منها الى يومنا هذا، وبالتالي فأن هناك تسويف كبير في تحقيق مطالب الشعب”.

وبين ان “قانون الغاء الامتيازات وغيره الكثير من القوانين التي شرعت خلال فترة التظاهرات لم ترَ النور، مايعني ان البرلمان اول المخالفين للدستور”.