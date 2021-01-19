الشابندر: الكاظمي أسس دولة عميقة والعقوبات الأميركية حماقة

اتهم السياسي العراقي البارز عزت الشابندر، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتلبية رغبة الأحزاب السياسية في تأسيس دولة عميقة، معتبرا ان الكاظمي “اسيرا” للكتل السياسية.

وقال الشابندر في حوار إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أسير للكتل السياسية وقد حقق طموح الأحزاب بتشكيل الدولة العميقة”.

وأضاف أن “بعض الأحزاب تتغاضى عن الكاظمي بسبب المناصب”، مشيرا إلى أن “الكاظمي غير قادر على تحقيق شيء وبدأ يفكر بالمرحلة المقبلة”.

ووبين الشابندر، أنه “إذا لم يحقق طرف ما فوزا ساحقا بالانتخابات فحظوظ الكاظمي كبيرة”، مرجحا في الوقت نفسه أن “تعلن الحكومة عن موعد آخر للانتخابات ولن تستطيع إجرائها”.

من جانب آخر اعتبر الشابندر “العقوبات الأميركية بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس اركان الحشد الشعبي أبو فدك بأنها حماقة”.