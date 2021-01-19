الاتحاد يعاود طرح اللامركزية ويؤكد احقية السليمانية وحلبجة في ادارة مجالس المحافظة

جدد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين؛ التنازل عن تقديم قانون اللامركزية الخاص بمنح محافظتي حلبجة والسليمانية استقلالية في الادارة المالية والمشاريع، مبينا ان القانون سيمنح مجالس المحافظات صلاحيات واسعة لادراة شؤنها.

وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح صحفي ان ” قانون اللامركزية لمحافظتي السليمانية وحلبجة بات جاهزا للتقديم في برلمان كردستان والذي سيمنح المحافظتين صلاحيات ادارية واسعة”.

واضاف ان “الكردستاني لا يمكنه مطلقا ان يتراجع عن القانون وتلك المطالبات لا تعني مطلقا الانقسام في كردستان بل تمنح المحافظات صلاحيات ادارية ومالية في المشاريع “.

وأوضح السورجي، أن “القانون يتألف من 11 مادة والعديد من الفقرات التي تخص ادارة المحافظات في اقليم كردستان سيما محافظتي السليمانية وحلبجة”.ا