نائب: الدعوة للاقليم السني او إقليم الانبار تقف خلفه ثلاثة أسباب

اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم , الثلاثاء , ان الإعلان عن نية بعض سياسيي السنة الدعوة الى الإقليم السني واخرها الدعوة لإقليم الانبار له ثلاثة اسباب واضحة للجميع.

وقال كريم في تصريح صحفي, ان ” أي مراقب يدرك تماما توقيتات دعوات بعض سياسيي السنة الى إقليم سني او إقليم للانبار دائما ما تكون عند الشروع بإقامة انتخابات واساسها كسب الأصوات , اما السبب الثاني هونتيجة لصراع السياسين السنة حول زعامة المكون وهذا معلن ومعروف لدى الجميع”.

وأضاف “اما السبب الأخير هو بدافع خارجي لاجل تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الجديد بايدن بتقسيم العراق الى كانتونات إقليمية وباموال من دول عربية معروفة أولها دول الخليج ” .

وأوضح كريم انه “اذا ما اصبح إقامة الإقليم فبالتأكيد سيقابله إقليم للشيعة وان اقتصاديات أقاليم السنة هي الأضعف”