لجنة الشهداء النيابية :رواتب البعثيين والاجهزه القمعية المنحلة التقاعديه تكلف الدولة ٣ترليون دينار.

متابعة / ظاهر العقيلي

أكد رئيس لجنة نيابية عبدالاله النائلي ان ازلام النظام البائد من البعثيين والاجهزة المنحلة يكلفون الدولة سنويا 3 تريليون دينار فيما اشار الى عدد المشمولين برواتب تقاعدية في مؤسسات الشهداء والسجناء السياسيين.

وقال النائلي في حديث تلفزيوني، ان"قانون المساءلة والعدالة الذي شُرع في عام 2008 سمح بدفع رواتب تقاعدية للبعثيين وللأجهزة المنحلة وعددهم يتجاوز الـ 550 ألف شخص كما بين كتاب لهيئة التقاعد"، مبينا ان"هؤلاء البعثيين تقدر رواتبها بـ 3 ترليون دينار سنوياً وبعض البعثيين المشمولين يستلمون رواتب خيالية ممن كان لديهم عناوين وظيفة ورتب ومن بينهم أرشد ياسين سكرتير الطاغية صدام الذي يستلم حالياً مليونين ونصف المليون دينار راتباً شهرياً تقاعدياً".

واضاف، ان"السجين السياسي لعشرين عاماً أو اكثر يقدر راتبه بمليون وثمانمائة ألف دينار"، لافتا الى ان"مؤسسة الشهداء تحتوي على 55 ألف مستحق من ضحايا البعث و 15 ألف من ضحايا شهداء الحشد الشعبي وضحايا الإرهاب من المدنيين والأجهزة الأمنية المستحقين لرواتب لا يتجاوزون 80 ألفاً، ومؤسسة السجناء تحتوي على 100 ألف مستفيد".