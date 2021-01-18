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الحشد الشعبي يؤكد القضاء على ظاهرة “الانغماسية” في ثلاث محافظات


اكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الاثنين، بان الانغماسية في تنظيم داعش الارهابي باتت من الماضي في 3 محافظات عراقية.

وقال الحسيني في حديث صحفي ان “الانغماسية كانت ابرز ادوات داعش الارهابي القتالية في مواجهة القوات الامنية والحشد الشعبي بالاضافة الى مهاجمة المناطق السكنية وهم عبارة عن انتحاريين اغلبهم من العرب والاجانب بالاضافة الى وجود عراقيين لكن باعداد محدودة”.

واضاف ان “الانغماسية ابرز اسلحة داعش لكنها اصبحت من الماضي في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين واخر عملية لهم كانت قبل 3 سنوات مؤكدا بان العديد من قادة مفارز الانغماسية قتلت وبعضهم اعتقل لكن بالمحصلة انتهى هذه الظاهرة المتطرفة التي كانت وراء استشهاد واصابة الالاف من العراقيين”.

واشار الى ان “ داعش الارهابي لم يبقى له سوى فلول مبعثرة وقدراتها القتالية انتهت لكن الامر يحتاج بعض الوقت لتفكيك خلاياه النائمة لدرء مخاطرها الامنية على المناطق المحررة سواء في ديالى او كركوك او صلاح الدين”.

وتعد الانغماسية ابرز مفارز داعش القتالية والتي كانت عناصرها يرتدون الاحزمة الناسفة وتسببوا في سقوط الكثير من الضحايا بسبب مهاجمة اهداف مدنية واخرى امنية بعد 2014″.

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