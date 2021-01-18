نائب: اجراء الانتخابات المبكرة كان شرطا لمنح حكومة الكاظمي الثقة

اكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الاثنين، ان اجراء الانتخابات النيابية المبكرة كان شرط منح حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الثقة داخل مجلس النواب.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “اجراء الانتخابات النيابية المبكرة امر مهم لا يمكن التغاضي عنه او تسويفه والمماطلة فيه”،

لافتا الى ان “اجراء الانتخابات المبكرة كان من اهم شروط منح حكومة الكاظمي الثقة داخل مجلس النواب”.

واضاف ان “تاجيل موعد اجراء الانتخابات النيابية المبكرة يعد التفاف على ارادة ورغبة الشارع”، مبينا ان “الحكومة ملزمة بتوفير المستلزمات الخاصة بالمفوضية لاجراء الانتخابات بشكل سريع”.