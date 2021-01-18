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النائب فاضل الفتلاوي يكشف عن الغام بموازنة 2021 و محاولات برلمانية لتقليل عجزها


كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية فاضل الفتلاوي، الاثنين، ان قانون الموازنة العامة لعام 2021 الحالي يحتوي على الغام كثيرة في اشارة الى حجم المخالفات و الارقام غير المنتظمة بالقانون.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان " جلسات البرلمان مستمرة بشأن مناقشة ودراسة الموازنة التي تحتوي ألغاما كثيرة، "مبينا ان "البرلمان يحاول تقليل العجز الكبير في الموازنة إلى 40 ترليون دينار".

و اضاف "هناك مطبات كثيرة في الموازنة وندعو الى ضرورة تطبيق العدالة بالتخصيصات المالية و طالبنا من خلال جمع كثير من التواقيع النيابية الى تطبيق المادة 315 الخاصة بتضمين شريحة العقود والمحاضرين بالموازنة".

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