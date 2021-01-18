عرب كركوك يشكون نائبا كرديا "يتدخل بشؤون المحافظة"

طالب المجلس العربي في كركوك، الإثنين، (18 كانون الثاني، 2021)، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بمنع تدخل النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه بشؤون المحافظة.

وذكر المجلس في بيان "نستغرب كل الاستغراب ما طرحه النائب ريبوار طه في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، إذ يبدو انه بدء بحملة انتخابية مبكرة و للأسف ولأول مرة وفي سابقة خطيرة في تاريخ البرلمانات في العالم أن يطالب نائب بإلغاء التخصيصات المالية لأهله و محافظته ولمن يمثلهم".

وبين، أن "هذا الطرح يحسب مؤشرا خطيرا يدل إن هناك من يحاول حرمان المحافظة من الموازنة وإيقاف مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها , و ضمان استمرار المعاناة للمناطق المحررة التي تعرضت للتجريف و الهدم أثناء تواجد قوات البيشمركة قبل خطة فرض القانون و بسببها لازال الناس يعانون الأمرين".

وذكر، أن "النائب ريبوا طه الذي كان جزء مهم من الأجهزة الأمنية غير الرسمية سابقا عندما يطرح مثل هذه الاتهامات التي لا تمس إدارة المحافظة فقط وإنما تمس كل السلطات التشريعية و التنفيذية و الرقابية المتمثلة بهيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية والقضاء و كافة دوائر الدولة في محافظة كركوك".

وأضاف قائلاً، إننا "طالبنا وفي أكثر من مناسبة بضرورة تحقيق توازن عادل في تقاسم السلطة التي يسيطر على اغلبها مدراء ينتمون ويأتمرون بأوامر نفس الجهة السياسية التي ينتمي لها النائب ريبوار طه، وهم يعملون على عرقلة مسيرة الأعمار والتنمية في المحافظة , وتشوب أعمالهم الكثير من شبهات الفساد".

وطالب المجلس العربي في كركوك، رئيس مجلس النواب "بوضع حدا لتدخلات النائب ريبوار طه في عمل إدارة المحافظة بصورة غير مبررة ومحاسبته عما طرحه من اتهامات خطيرة لها والتي لا تستند إلى أي إثبات أو دليل، ونستغرب إقحام المادة (140) المنتهية دستوريا بسياق الحديث".

وختم البيان، "نذكر النائب ريبوار الذي كان جزء من المنظومة السياسية التي كانت تدير المحافظة قبل خطة فرض القانون بسلبيات الإدارة السابقة الإدارية والأمنية والسياسية, والتي لازالت آثارها شاخصة لحد الآن من آلاف المغدورين والمعتقلين والمغيبين والقرى المهدمة بدوافع عنصرية".