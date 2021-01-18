في زيارة رسمية.. وزير الدفاع التركي ورئيس الاركان يصلان بغداد

كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن وصول وزير الدفاع التركي، ورئيس الأركان إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية.

وافاد المصدر، بأن "وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولر، وصلا الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية ".

وأضاف، أن "من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع التركي والوفد المرافق له، الرئيس، برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت، ووزير الدفاع، جمعة عناد".

وبين أن "الملفات التي سيناقشها وزير الدفاع التركي مع المسؤولين العراقيين، هي مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الامنية واللوجستية".