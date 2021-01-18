توجيه عاجل من رئاسة البرلمان للتحقيق بعقد مع شركة بريطانية

وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الاثنين، بإجراء تحقيق عاجل بعقد مع شركة بريطانية.

وقال الكعبي، بحسب مكتبه الإعلامي، إن "من خلال متابعة مجلس النواب ولجنة الخدمات النيابية لموضوع شركة " سيركو البريطانية " ، لوحظ ان هنالك تجاوز على الصلاحيات والمهام الخاصة بإبرام وتجديد العقد مع الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية ، طيلة السنوات السابقة".

وأردف بالقول: "مما يستدعي اجراء تحقيق عاجل من قبل هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية بشأن ذلك".