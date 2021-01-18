الاتحاد الوطني: مشروع اللامركزية الادارية في كردستان جاهز وهذا ما يتضمنه

اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، ان مشروع اللامركزية الادارية في اقليم كوردستان جاهز، ويتألف من 11 مادة.

وقالت مسؤولة مركز الشؤون القانونية في الاتحاد الوطني الكردستاني تلار لطيف، إن "مسودة مشروع اللامركزية في اقليم كوردستان جاهز".

واضافت: ان "مسودة مشروع اللامركزية تتألف من 11 مادة والعديد من الفقرات التي تخص ادارة المحافظات في اقليم كردستان".

وتابعت: ان "مشروع اللامركزية يهدف الى تثبيت اللامركزية الادارية وتوزيع الصلاحيات وتقسيم المهام والمسؤوليات، وازالة الروتين والاسراع بانجاز معاملات المواطنين".

واوضحت: ان "مشروع اللامركزية يهدف ايضا الى نقل الصلاحيات الادارية والمالية التكنيكية والقانوية من الوزارات والمؤسسات والمجالس المركزية الى الدوائر والوحدات الادارية في المحافظات، وضمان توزيع الواردات بين المحافظات والوحدات الادارية المستقلة في المحافظات على اساس العدالة والاستحقاق".