الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين (18 كانون الثاني، 2021) ارتفاعا بإصابات فيروس كورونا، وذلك بـ797 إصابة جديدة، وتسع وفيات.

وذكرت الوزارة في موقفها الوبائي اليومي، أنها سجلت 797 إصابة جديدة، و9 وفيات، و1769 حالة تماثل للشفاء.

فيما سجلت الوزارة يوم أمس الأحد (17 كانون الثاني 2021) 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 حالات وفاة ناجمة عن الفيروس، مقابل 1531 حالة تعافٍ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومنذ تفشي الجائحة في العراق، في 24 شباط 2020، حتى اليوم، بلغ عدد الإصابات الكلي 609029، وعدد الوفيات الكلي 12953.