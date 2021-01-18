تحذير نيابي: السياسات الفاشلة للإدارة الحالية ستؤدي لانهيار الاقتصاد

دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نوفل الناشي، الاثنين ، إلى تبديد مخاوف المستثمرين الأجانب والعرب وتوفير بيئة مناسبة، وفيما شدد على ضرورة وضع خطة واسعة لجذب رؤوس الأموال تهدف إلى خلق فرص آلاف فرص العمل وتنشيط القطاع الخاص، حذر من انهيار الاقتصاد العراقي في ظل استمرار “السياسات الفاشلة”.

وقال الناشي في تصريح صحفي “إننا طالبنا مرارا وتكرارا بضرورة خلق بيئة آمنة للمستثمرين مما يوفر فرص عمل للعاطلين”.

وشدد الناشي على “ضرورة إعداد الحكومة ملف بأهم الفرص الاستثمارية الواعدة في العراق تتضمن دراسات أولية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة كالصناعة والزراعة والخدمات والسياحة والقطاع الصحي إضافة إلى فرص استثمارية في مجال النفط”.

وأوضح أن “الحكومة لم تقدم رؤية حقيقية في موازنة 2021 بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد سوى رؤية الاعتماد على القروض واستهداف الموظفين والمتقاعدين والضرائب”، محذرا من “انهيار الاقتصاد العراقي مع استمرار السياسة الفاشله للادارة الحالية”.

من جانب آخر قال الناشي، “اننا في الوقت الذي نثمن فيه كل الخطوات الحقيقية لتدارك خطر الانهيار الاقتصادي العراقي الا اننا لن نسمح المساس برواتب الطبقات الهشة وتعطيل عجلة النمو الاقتصادي”.