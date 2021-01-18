نواب البصرة يتفقون على عدم التصويت للموازنة "إلا بشروط"

أبدى النائب عن البصرة صفاء الغانم، الإثنين، (18 كانون الثاني 2021) استغرابه من إعلان موازنة العام الحالي بوصفها تقشفية فيما وصلت "انفجارية"، مشيرا إلى اتفاق نواب المحافظة على عدم التصويت عليها الا "بشروط".

وقال الغانم في حديث صحفي إن "الموازنة تضمنت استقطاعات كثيرة من رواتب الموظفين، على الرغم من أنها موازنة انفجارية، ولا نعرف الغاية من استقطاع حقوق الموظفين البسطاء".

وأشار إلى أن "نواب البصرة جميعا اتفقوا على عدم التصويت إلا بعد إعطاء الحقوق، ومنها إدراج موظفي الثلاثين ألف درجة وظيفية والمحاضرين وأموال البترول دولار التي هي حق للبصرة".

ورأى أن "حقوق البصرة مسلوبة من قبل الحكومات المتعاقبة، منذ عام 2014 في حكومة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، وللآن".

يذكر أن عدداً من نواب البصرة، اعترضوا على حصة المحافظة من الموازنة الاتحادية، والتي تبلغ ترليون ومئة مليار دينار فقط.