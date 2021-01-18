صادقون النيابية: موعد الكاظمي للانتخابات كان مزاجي وغير مدروس

اكدت كتلة صادقون النيابية , الاثنين , ان الموعد الذي اعلنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاجراء الانتخابات كان مزاجيا وغير مدروس , مبينا ان تحديد الموعد يجب ان يكون باتفاق بين الحكومة والمفوضية وبممازجة لراي البرلمان .

وقال عضو الكتلة النائب احمد الكناني في تصريح صحفي, ان ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتحديد الأول من حزيران المقبل لاجراء الانتخابات المبكرة كان تحديد شخصي وبمزاج الكاظمي دون اخذ راي الجهات المعنية ” .

وأضاف الكناني، ان ” الجهة الوحيدة المسؤولة عن موعد اجراء الانتخابات هي مفوضية الانتخابات بعد ان يتم التدارس مع الحكومة لاجل توفير المستلزمات المالية وكذلك التدارس مع البرامان لممازجة جميع الآراء ” .

وأشار الى ان ” قرار المفوضية بتاجيل الانتخابات لم يكن سياسيا بل انه جاء وفق الواقع لكونها لم تستلم المبالغ الكافية من الحكومة ”