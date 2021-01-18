تجمع موصلي: السياسيون السنة يتاجرون بمعاناة نينوى لغايات انتخابية

أكد الأمين العام لتجمع أهل الموصل عبد الكريم العبيدي، الاثنين، أن العديد من السياسيين السنة باتوا يتاجرون بمعاناة محافظة نينوى.

وقال العبيدي في تصريح صحفي إنه “مضى على تحرير محافظة نينوى أكثر من 3 سنوات ولم يتكلم بمظلوميتها ومعاناتها أي أحد من النواب والوزراء والمسؤولين وتحديدا من قادة المكون السُني”.

وأضاف أنه “مع اقتراب الانتخابات البرلمانية باتت هذه القيادات تتاجر بمعاناة سكان محافظة نينوى، في محاولة لكسب تعاطف وود المواطنين وخداعهم مرة أخرى”.

وأشار العبيدي إلى أن “المواطن بات يمتلك حالة كبيرة من الوعي التي تجعله يفرز من تخلى عنه ويريد المتاجرة بقضيته وبين من وقف مع المحافظة في أحنك الظروف وساعدها أمنيا وإداريا”.

وأوضح، أن “الخطابات الإعلامية ومحاولة التحدث بمظلومية المكون ومدينة الموصل، لن تجدي نفعا وهذا الخطاب أصبح مكشوفا أمام المواطنين”