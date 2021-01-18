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الاطاحة بعصابة سرقت أكثر من مليار دينار من احد المصارف في بغداد


أعلنت مكافحة اجرام بغداد في وكالة شؤون الشرطة، الاثنين، (18 كانون الثاني 2021)، القبض على عصابة سرقت أكثر من مليار دينار. 

وقالت في بيان إن مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على عصابة متكونة من رجال ونساء قامت بسرقة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار من داخل احد المصارف الاستثمارية في احدى الكليات الاهلية. 

وأشارت إلى تشكيل فريق عمل ومن خلال جمع المعلومات واتخاذ الاجراءات الاصولية في محل الحادث تم التعرف على المتهم (م ز ا) و عن طريقه تم الاستدلال على باقي افراد العصابة والقاء القبض عليهم جميعاً، كما تم العثور على المبلغ المسروق كاملاً حيث جرى احالة اوراقهم التحقيقية الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وأوضح ان العملية تمت تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي، واشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود. 

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