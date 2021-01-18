توضيح من الحشد الشعبي عن عودة المفسوخة عقودهم

نفت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، (18 كانون الثاني 2021)، انباء تحدثت عن عودة المفسوخة عقودهم.

وقالت المديرية العامة للشؤون الإدارية في الهيئة، عبر بيان، "ننفي ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتنويه للمفسوخة عقودهم و تحديد نقاط بشأن آلية العودة".

وأكدت المديرية أنه "لا توجد حالياً أي تعليمات رسمية بهذا الشأن"، موضحة أنها "لا تمتلك في الوقت الحالي صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتعتمد على نشر الأخبار والبيانات الرسمية من طريق القنوات الإعلامية في مديرية الإعلام".