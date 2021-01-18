الأخبار

ديوان الوقف السني: الشهيد المهندس كان يسمو على كل المسميات والصفات


اعتبر ديوان الوقف السني أن القائد الشهيد أبو مهدي المهندس كان عراقياً محمدياً يسمو على كل المسميات، مشيرا إلى أن أميركا قتلت من ازاح الإرهاب عن العراق ليؤكد أن داعش صنيعة أميركية.

وقال الشيخ محمد النوري في كلمة الوقف السني التي القاها خلال المحفل التأبيني لمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر في محافظة الأنبار “إننا عرفنا الشهيد أبو مهدي المهندس في صحراء بيجي وعند فك الحصار عن حديثة وتحرير الفلوجة وصلاح الدين ونينوى وما تعرفنا عليه في لندن او شواطئ باريس او منتجعات واشنطن بل تعرفنا عليه يوم عز فيه الرجال ويوم بحث العراق عن أبنائه وعن رجاله وابطاله”.

وأضاف النوري، أن “الشهيد المهندس كان عراقياً محمديا ويسمو على كل المسميات والصفات”، مبينا أن “الشهداء بدل ان يتلقوا تكريما من التحالف الدولي او من اميركا التي تدعي انها تريد القضاء على الإرهاب ذهبت لقتل من ازاح الإرهاب عن العراق ليؤكد ذلك أن داعش صناعة أميركية بامتياز وان اميركا غضبت عندما رأت تحقيق الانتصار في العراق”.

وأكد النوري، “اننا بدأنا معركتنا الجديدة في ديوان الوقف السني وهي معركة الفكر”، مشيرا إلى أن “ داعش بدأ بالتعسير والتنفير وانتهى بالتفجير”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ديوان الوقف السني: الشهيد المهندس كان يسمو على كل المسميات والصفات
النائب الفتلاوي : جريمة اغتيال قادة النصر لم تقابل بردٍ حكومي قوي
مسؤول أميركي رفيع يشبه واشنطن ببغداد ويحذر من "تهديدات" للولايات الخمسين
سياسي إيزيدي يتهم حزب بارزاني بمنع عودة العوائل النازحة إلى سنجار واستغلالهم انتخابيا
كربلاء تنفي حصول ازمة او شحة في الغاز السائل
وزير الصحة يكشف نسبة الشفاء من كورونا ويؤكد: العراق حقق سيطرة جيدة
مفوضية الانتخابات العراقية تقترح تأجيل موعد الانتخابات المبكرة
البعيجي : على الحكومة تحمل المسؤولية اتجاه من تضرر من رفع سعر الدولار
شرطة ذي قار تعثر على مخلفات حربية "شديدة" الإنفجار
النزاهة توضح مراحل إنجاز الإخبارات والقضايا الخاصة بالقطاع الصحيِّ
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.86
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك