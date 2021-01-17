مسؤول أميركي رفيع يشبه واشنطن ببغداد ويحذر من "تهديدات" للولايات الخمسين

شبه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي آدم شيف، الأحد (17 كانون الثاني 2017)، بين ما يجري في واشنطن والمنطقة الخضراء في بغداد، محذرا تهديدات تطال جميع الولايات المتحدة.

وقال شيف في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام دولية، إن "المخاوف الأمنية مرتفعة وما يجري يذكرني بزيارة المنطقة الخضراء في بغداد ورؤية الكثير من الجنود والحواجز"، مشيرا الى أن "هناك تهديدا من المتطرفين المحليين، من طبيعة ما حصل في السادس من كانون الثاني/ يناير".

وأضاف، "هناك أشخاص يأتون إلى العاصمة ويجلبون أسلحة، ونرى تهديدات في جميع عواصم الولايات الخمسين".

وأشار الى أن "التنصيب سيجري بأمان، لكن ستكون هناك تجمعات للأفراد وقد تتحول تلك التجمعات إلى عنف"، لافتا الى أن "هناك أعضاء في الكونغرس ساعدوا في أحداث السادس من يناير، ويجب أن يحاسبوا".