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سياسي إيزيدي يتهم حزب بارزاني بمنع عودة العوائل النازحة إلى سنجار واستغلالهم انتخابيا


اتهم السياسي الإيزيدي فهد حامد، الأحد، الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنع العوائل الإيزيدية النازحة من العودة لمناطقها.

وقال حامد في حديث صحفي إن “الديمقراطي الكردستاني يريد استخدام أصوات الآلاف من العوائل الإيزيدية النازحة في مخيمات الإقليم خلال الانتخابات المقبلة، وبدأ بترويج فكرة عدم استقرار الوضع الأمني داخل قضاء سنجار”.

وأضاف أن “المئات من العوائل تم منعها من العودة وتهديدهم من قبل الأسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني التي تسيطر على مخيمات النازحين في محافظتي دهوك وأربيل”.

وأشار إلى أن “الحزب الديمقراطي يدرك أنه لن يحظى بالأصوات داخل سنجار، لذلك يحاول استثمار أصوات النازحين في محاولة للحصول على مقعد نيابي من الإيزيديين”.

ويسكن الآلاف من النازحين الإيزيديين في مخيمات محافظتي دهوك وأربيل، ورغم بدء الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين خطة لإغلاق المخيمات، لكنها ماتزال لم تغلق أي مخيم داخل الإقليم.

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