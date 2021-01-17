كربلاء تنفي حصول ازمة او شحة في الغاز السائل

نفت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في كربلاء تعطيل المعامل او حصول ازمة في مادة الغاز السائل كما روج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدير اعلام الشركة سنان محمد في حديث صحفي ان “معامل الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز مستمرة بعملها كما في كل يوم ولا صحة لوجود شحة او ازمة في الغاز السائل كما روج على مواقع التواصل الاجتماعي”.

واضاف محمد ان “على المواطنين عدم الهلع وعدم الاكتراث لما تبثه بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي تحاول خلق بعض المشاكل عبر الشائعات التي تبثها، والاعتماد على الجهات الرسمية في نقل المعلومات”.