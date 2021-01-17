شرطة ذي قار تعثر على مخلفات حربية "شديدة" الإنفجار

اعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، الاحد، العثور على مخلفات حربية شديدة الإنفجار بعملية امنية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان "من خلال تسيير الدوريات الآلية والراجلة عثرت شرطة قضاء الرفاعي شمال ذي قار بإشراف مدير القسم العميد شاكر هلال هويدي على مخلفات حربية نوع ( الغام دروع ) عدد ( 7 ) ملقاة بالقرب من دار الايتام 1 كم جنوب مركز القضاء".

واوضحت، "تم رفعها من قبل خبراء مكافحة المتفجرات في الدفاع المدني دون وقوع اضرار وابطالها حفاظا على امن وسلامة المواطنين"، داعية المواطنين الى "التبليغ عن الحالات والاشياء المثيرة للشك والاشتباه خدمة للصالح العام"