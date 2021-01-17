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ضبط ٤ عجلات لتهريب النفط والقبض على سائقيها بمحافظتين


أعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، عن ضبط (٤) عجلات لتهريب النفط والقبض على سائقيها بمحافظتي كركوك ونينوى.

وقالت الوكالة في بيان "من خلال توجيهات السادة المراجع على ضرورة  تضييق الخناق على مهربي النفط ومشتقاته تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة من ضبط(٤) عجلات والقاء القبض على سائقيها محملة بمنتوج نفطي مخالف للضوابط ومعد للتهريب ضمن  محافظتي كركوك ونينوى".

واضافت، "كانت نوع المخالفة عدم وجود اوراق رسمية بحمولة المنتوج وتغير خط سير العجلات وحسب الوثائق الرسمية حيث تم ضبطها اصولياً واجراء الازم بحقها وفق السياقات القانونية" .

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