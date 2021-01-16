تحرك برلماني لتضمين تخصيصات البترودولار في الموازنة

دعا النائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم عليوي المحمداوي، الجمعة، الى انقاذ المحافظات الجنوبية من واقعها "المأساوي" خدميا خلال موازنة العام 2021، فيما اشار الى عزم نواب المحافظات الجنوبية جمع تواقيع لتضمين تخصيصات البترودولار في الموازنة.

وقال المحمداوي في حديث صحفي ان "الموازنات السابقة جميعها لم تنصف محافظات الوسط والجنوب وكانت الصبغة السياسية فيها هي الطاغية على حساب المحافظات الفقيرة"،

مشيرا الى ان "هذا الامر لن نسمح بتكراره بموازنة العام الحالي وسيكون لنا موقف واضح في هذا الشان لانصاف محافظاتنا".

واضاف المحمداوي، ان "أغلب المحافظات الجنوية والوسطى عانت غبناً واضحاً في الموازنات السابقة، ولديها ديون متراكمة وبنى تحتية محطمة ومشاريع معطلة لعدم وجود غطاء مالي يؤمن استكمالها، ومنها محافظة ميسان التي اعطت المال والشباب من اجل العراق ولم تجني الا الاهمال والتنصل عن متابعة مشاكل ابناءها من قبل الحكومة المركزية".

واكد ان "ممثلي المحافظات الجنوبية سيكون لهم موقف واضح لانصاف محافظاتهم وسنعمل على جمع تواقيع لتضمين تخصيصات البترودولار في الموازنة كجزء بسيط من حقوق تلك المحافظات وتضحيات ابناءها".