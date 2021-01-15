النائب حامد الموسوي : البرلمان عازم على تقليص عجز الموازنة الى 20 تريليون دينار

اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، ان البرلمان عازم على تقليص عجز الموازنة الى 20 تريليون دينار بدلا من 70، فضلا عن تخفيض الموازنة الى 110 تريليون.

وقال الموسوي في حديث صحفي، ان “اللجنة المالية فضلا عن اللجان الأخرى داخل البرلمان تعمل ليل نهاء من اجل حسم ملف الموازنة وتقليص النفقات وتعديلها بما يتناسب مع وضع العراق ومقدرته المالية”.

وأضاف ان “البرلمان يسعى لتقليص عجز الموازنة الذي تجاوز 70 تريليون دينار، حيث سيتم التشديد على تأمين رواتب الموظفين، فضلا عن تحرك البرلمان نحو مبلغ الـ 72 تريليون التي خصصت كنفقات لعام 2020، ومن ثم يبدأ البرلمان باحتساب الفقرات الأخرى من اجل تشذيب البرلمان”.

وبين ان “البرلمان عازم على تقليص الموازنة ليجعل مبلغها الاجمال ينحصر مابين 100-110 تريليون دينار، كما سيكون هناك تخفيض لاكثر من 50 تريليون وبالتالي جعل العجز مابين 20-25 تريليون، مع مراعاة الارتفاع الحاصل في أسعار النفط”