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الاستخبارات العسكرية تستولي على أحزمة ناسفة عليها شعار داعش


أعلنت الاستخبارات العسكرية يوم الجمعة عن استيلائها على عدد من الاحزمة الناسفة في قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان، ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ تمكنت من الاستيلاء على  ٤ احزمة ناسفة ، ورمانتين قاذفة ٤٠ ملم ، وصاروخ قاذفة  ضد الدروع، في سلسلة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر”.

واضاف البيان ان “مفارز هندسة قامت برفع المواد والتعامل معها وفق الضوابط المعمول

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