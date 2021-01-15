الاقتصاد النيابية: موازنة 2021 تضمنت بنود مثيرة للجدل ابرزها دفع ديون كردستان

اكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب ندى شاكر، الجمعة، بان موازنة 2021 تضمنت بنود مثيرة للجدل ابرزها دفع ديون اقليم كردستان.

وقالت شاكر في حديث صحفي،ان” وفق الدستور لايحق لاقليم كردستان الاقتراض الخارجي كما انه لااحد يعرف الى اين ذهبت تلك القروض والتي هي بمبالغ مالية طائلة لكن المثير للجدل ان توضع في بند في موازنة 2021 لكي تقوم الحكومة الاتحادي بتسديدها معربة عن غضبها مما يجري لانه بعيدا عن الانصاف”.

واضافت شاكر،ان” حجم الاموال المخصصة لاقليم كردستان تعادل اكثر ما خصص ل9 محافظات جنوبية ووسطى في موازنة 2021مؤكدة بان مايحصل امر يثير الكثير من علامات الاستفهام وسيتدعي وقفة نيابية لدعم الحقوق لكل المحافظات العراقية دون استثناء”.

وسيبدا يوم غدا مجلس النواب مناقشة مستفيضة لبنود موازنة 2021 التي تتضمن ارقام عالية للكثير من الابواب خاصة النفقات وتسديد الديون”.ا