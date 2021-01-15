محلل سياسي : : تكدس تجهيزات نفطية عراقية في الامارات تعد فضيحة كبرى

وصف المحلل السياسي حازم الباوي، تكدس مواد وتجهيزات تابعة لوزارة النفط في الامارات بالفضيحة الكبرى، لافتا الى ان النزاهة ينبغي ان تقف على حقيقة تكدس تلك المواد في الامارات منذ 4 سنوات.

وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “مجلس النواب ولجنة النفط والطاقة البرلمانية وهيئة النزاهة مطالبين بالوقوف على حقيقة تكدس مواد وتجهيزات تابعة لوزارة النفط في الموانئ الاماراتية منذ ٤ سنوات، حيث تعد فضيحة كبرى”.

واضاف ان “ما تم تداوله من مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض تجهيزات بملايين الدولارات تابعة لوزارة النفط للسرقة والاستبدال والصدأ دليل عدم مبالاة الوزارة والقائمين عليها بالمال العام”.

وشدد الباوي على ضرورة “فتح تحقيق عاجل ليس من قبل وزارة النفط او مكتب الوزير وانما من قبل المجلس النيابي ولجانه الرقابية وباقي تشكيلات النزاهة ومكافحة الفساد لكشف تفاصيل هذه الفضيحة الكبرى وتقديم جميع المقصرين السابقين واللاحقين المتسببين بها”.