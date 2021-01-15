محافظ ذي قار: عبد المهدي بريء من قتل المتظاهرين

اعتبر محافظ ذي قار ناظم الوائلي، رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي "بريء" من قتل المتظاهرين، عاداً اياه "اسم لامع وقادر على انتشال العراق من ازمته".

وقال الوائلي في تصريحات أدلى بها لقناة الشرقية الفضائية إن "عادل عبد المهدي اسم لامع من اسماء الناصرية وتاريخه مشرف، وهو بريء من قتل المتظاهرين".

وأضاف، أن "عبد المهدي إذا زار ذي قار حالياً فإن الآلاف سيتوافدون للسلام عليه"، عاداً أنه "يستطيع تقديم الكثير للعراق وكان بإمكانه إنقاذ البلاد وانتشالها من واقعها".

يشار إلى أن عبد المهدي استقال من رئاسة الوزراء في 1 كانون الأول 2021 بعد أيام على مقتل عشرات المحتجين في مدينة الناصرية، ودعوة المرجعية الدينية في النجف البرلمان إلى إعادة النظر في ثقته بالحكومة آنذاك.