هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية

علقت هيئة الحشد الشعبي على قرار واشنطن بادراج رئيس اركانها المجاهد البطل"ابو فدك" المحمداوي على لائحة العقوبات.

وذكرت الهيئة في بيان أنها "تبارك الى القائد الشجاع ابوفدك المحمداوي ادراجه على قائمة امريكا السوداء التي استهدفت قادة النصر وما تزال تستهدف كل القيادات التي ساهمت بالقضاء على الارهاب العالمي".

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن القومي السابق فالح الفياض بتهمة صلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، خلال تظاهرات تشرين الأول 2019.