نائب: مخصصات كردستان في الموازنة اكثر من 10 محافظات من بينها بغداد

اكد عضو مجلس النواب حازم الخالدي ، الاربعاء، ان اقليم كردستان منح مخصصات مالية اكثر من مخصصات عشر محافظات في الوسط والجنوب من بينها بغداد.

وقال الخالدي في تصريح صحفي ان “هناك 10 محافظات بالوسط والجنوب بينها بغداد تأخذ مخصصات مالية اقل من الاقليم ضمن موازنة 2021″، لافتا الى ان “الموازنة غير منصفة لتلك المحافظات”.

واضاف ان “استقطاع رواتب الموظفين بالموازنة لن يمرر وسيمرر استقطاع رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والدرجات العليا والخاصة فقط”، مبينا ان “الموازنة الحالية غير واقعية ومبالغ فيها كثيرا وهذا يمثل انعكاس التخبط الحكومي في التخطيط ومعالجة الازمات”.

و اكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، امس الثلاثاء، ان ارجاع مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 للحكومة سيؤخر تمرير داخل مجلس النواب ستة اشهر.