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القبض على رجل وامرأة ينتميان لعصابة متخصصة بالابتزاز الالكتروني في بغداد


أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، إلقاء القبض على رجل وامرأة ينتميان لعصابة متخصصة بالابتزاز الالكتروني في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان إنه "من خلال ورود شكوى من قبل احد المواطنين بابتزازه من قبل عصابة تمارس الابتزاز الالكتروني وطلب منه مبلغ مقداره 20 الف دولار امريكي، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية".

وأضافت أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القاء القبض على متهم و متهمة من تلك العصابة في احدى مناطق العاصمة بغداد"، مبينة أنهما "اعترفا بقيامهما بالجرم اعلاه، وتم تسليمهما بموجب وصل استلام اصولي الى جهة الاختصاص".

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القبض على رجل وامرأة ينتميان لعصابة متخصصة بالابتزاز الالكتروني في بغداد
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