القبض على قناص "داعشي" في كركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، القبض على ما يسمى بـ"قناص داعش"الارهابي في كركوك.

وقال بيان للوكالة انه "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على أحد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابي ، والذي عمل بمايسمى قاطع كركوك بصفة قناص ضمن كتيبة القناصين بفرقة القادسية".

واضاف البيان، "وقد تمت عملية القاء القبض عليه في مخيم ليلان للنازحين لتخفيه عن انظار القوات الأمنية وقد تم تدوين اقواله بالاعترافات بأنتمائه لتلك العصابات الاجرامية واشتراكهُ بعدة عمليات ارهابية ضمن اختصاصه في القنص ضد القوات الامنية واحالته للقضاء لينال جزائه العادل".