طهران تدين العقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي

دانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، فرض واشنطن عقوبات على فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: “إن فرض العقوبات على مسؤول مؤسسة حكومية في العراق، محكوم بالفشل، ويرمي لتحقيق نوايا أمريكية مشؤومة”.

واشار زاده الى أن “هذا القرار محكوم بالفشل، ويرمي لتحقيق نوايا أمريكية مشؤومة”، مبينا ان “أمريكا تعاني من ظروف غير طبيعية في المنطقة”.